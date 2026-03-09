Giornale di Brescia
++ Ucciso in Libano sotto le bombe il parroco di Qlayaa ++

CITTÀ DEL VATICANO, 09 MAR - In Libano è stato ucciso in un bombardamento padre Pierre El Raii, il parroco di Qlayaa, 50 anni. A dare la notizia ai media vaticani è padre Toufic Bou Merhi, francescano della Custodia di Terra Santa, parroco dei latini a Tiro e Deirmimas. C'era stato un primo attacco che aveva colpito una casa della sua zona, tra le montagne del sud del Paese, e padre Pierre era andato a soccorrere un parrocchiano ferito. In un successivo attacco, sullo stesso luogo dove erano arrivati i soccorsi, anche il sacerdote è rimasto ferito, "ma non ce l'ha fatta". L'attacco mortale si è verificato oggi alle 14 di Beirut.

CITTÀ DEL VATICANO

