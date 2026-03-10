Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ucciso e fatto a pezzi, Riesame si riserva scarcerazione Maylin

AA

UDINE, 10 MAR - "Maylin è un soggetto molto debole, psichicamente, e ha avuto un crollo psicotico molto importante, che l'ha portata a un ricovero nell'ospedale di Venezia. Qui si tratta di curare un'indagata che ha dimostrato che, probabilmente, l'ambiente carcerario e penitenziario, non è il posto migliore dove poter riacquisire un equilibrio o poter usufruire di un trattamento di cura che noi riteniamo assolutamente necessario e prioritario". Lo ha detto l'avvocato Federica Tosel al termine dell'udienza al Tribunale del Riesame di Trieste, in cui si discuteva dell'istanza di scarcerazione di Maylin Castro Monsalvo, accusata di aver ucciso, nel luglio dello scorso anno, il compagno Alessandro Venier, nella loro abitazione di Gemona (Udine): il giudice si è riservato la decisione. "Abbiamo sostenuto che esigenze cautelari in questo momento non ce ne sono più - ha aggiunto - e che il rischio di reiterazione del reato in realtà non esista, ma esista più un rischio clinico: una struttura adatta a ospitarla potrebbe essere una Rems". Circa le sorti della figlia della coppia, che ha appena compiuto un anno, per Tosel "ogni giorno lontano dalla sua famiglia è un giorno perso, quindi spero veramente che il Tribunale dei Minori acceleri quanto più possibile l'affidamento ai nonni colombiani, con cui è iniziato l'iter degli incontri in videochiamata".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
UDINE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario