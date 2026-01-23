Ucciso e fatto a pezzi: lunedì la sepoltura, a Gemona

TRIESTE, 23 GEN - Sarà sepolto lunedì mattina nel cimitero di Gemona del Friuli (Udine) Alessandro Venier, l'uomo di 36 anni ucciso dalla madre e dalla compagna e poi fatto a pezzi nell'abitazione dove i tre vivevano, in una frazione di Gemona. Lo si apprende dall'azienda di onoranze funebri che si occuperà della sepoltura, la Giuliano. Il giorno prima, domenica, la salma sarà esposta nella Sala del commiato della stessa azienda funebre per chi vorrà porgere un ultimo saluto.