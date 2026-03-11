Ucciso e fatto a pezzi, la compagna resta in carcere

UDINE, 11 MAR - Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da Maylin Castro Monsalvo: la donna, accusata di aver ucciso lo scorso luglio il compagno Alessandro Venier, assieme alla madre di lui, nella loro casa di Gemona del Friuli (Udine), resterà in carcere. "Secondo il Tribunale, il provvedimento impugnato riguardava esclusivamente la modalità di esecuzione della custodia cautelare - ha spiegato all'ANSA l'avvocata Federica Tosel, che difende la donna -. In questa prospettiva, la difesa avrebbe potuto soltanto discutere della richiesta del pm, che chiedeva la revoca della collocazione all'Icam e il trasferimento in carcere, ma non contestare la sussistenza delle esigenze cautelari". Secondo Tosel, "la questione sollevata dall'appello era però proprio questa: la legge stabilisce che una madre con figlio piccolo non può essere detenuta in carcere, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale gravità. Il pm ha chiesto il carcere sostenendo la presenza di tali esigenze e il Gip ha disposto la misura proprio sulla base di questo presupposto". "L'appello della difesa contestava la sussistenza e persistenza di tali esigenze - ribadisce l'avvocata -. Dichiarare inammissibile l'impugnazione significa, quindi, rifiutare la verifica del presupposto legale che consente di derogare al divieto di custodia in carcere previsto dalla legge per le detenute madri di figli tra uno e sei anni". La difesa proporrà ricorso per Cassazione, "ritenendo la decisione del Tribunale giuridicamente errata". Gli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo sostengono che la detenzione in carcere non sia compatibile con il grave quadro clinico della donna e chiedono l'affidamento a una struttura sanitaria territoriale o, in subordine, a una Rems. La donna, trasferita dall'Icam di Venezia al carcere della Giudecca dopo il compimento del primo anno della figlia, avuta con Venier, è stata ricoverata il 2 febbraio per scompenso psichiatrico.