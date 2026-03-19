Ucciso e carbonizzato per dissidi su droga a Catania, due arresti

CATANIA, 19 MAR - Due persone sono state arrestate da carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania su un omicidio commesso nel gennaio del 2026 scaturito per dissidi in materia di droga. Secondo l'accusa, i due dopo avere ucciso la vittima avrebbero dato fuoco a un'auto con all'interno il cadavere. Uno dei destinatari del provvedimento restrittivo, che ipotizza i reati di omicidio, soppressione di cadavere, porto abusivo di armi e danneggiamento seguito da incendio, è il figlio di un esponente di spicco del clan mafioso Cappello-Bonaccorsi, che avrebbe avuto i contrasti con la vittima. A entrambi è contestata l'aggravante del metodo mafioso.