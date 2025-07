Ucciso e bruciato nel Milanese, inferte oltre 20 coltellate

MILANO, 25 LUG - È stato ucciso con almeno 20 coltellate l'uomo trovato carbonizzato l'altroieri in un appartamento di Sesto San Giovanni, nel Milanese. Stamani è stata eseguita l'autopsia. Gli agenti della Squadra mobile stanno verificando ufficialmente l'identità dell'uomo che dovrebbe essere un italo-turco di circa 60 anni, che si trovava in un appartamento preso in affitto e prestatogli da uno studente che si trovava fuori Milano.