Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ucciso e abbandonato in strada, i carabinieri fermano un sospettato

AA

BERGAMO, 07 GEN - Un 53enne tunisino è stato fermato su disposizione del pm di Bergamo perché ritenuto responsabile della morte di Hassan Matrid, l'egiziano di 43 anni il cui cadavere è stato trovato la mattina del 5 gennaio ai margini della strada provinciale che porta a Taleggio, in provincia di Bergamo. Attraverso l'analisi incrociata dei tabulati telefonici della vittima e dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata e dall'esame dei sistemi di lettura delle targhe, i carabinieri di Bergamo sono riusciti a individuare il furgone utilizzato per trasportare il corpo della vittima sul luogo del ritrovamento. Il proprietario del veicolo da mesi era in contatto con la vittima con la quale saltuariamente effettuava piccoli lavori edili.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BERGAMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario