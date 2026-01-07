Ucciso dopo una lite per il parcheggio, l'arrestato resta in carcere per omicidio

LODI, 07 GEN - Il gip di Lodi Anna Cerreta ha sciolto stamattina la riserva dopo il lungo interrogatorio avvenuto lunedì scorso di Simone Severgnini, il 52enne che ha investito e ucciso un uomo di 49 anni venerdì scorso a Sordio, nel Lodigiano, al termine dell'ennesima lite per un parcheggio. Il giudice ha deciso che l'uomo deve rimanere in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Il 52enne aveva provato a difendersi, come aveva riferito il suo avvocato, spiegando di essere stato lui aggredito da uomini travisati e di aver, poi, preso la macchina per fuggire, investendo l'uomo con il quale da anni litigava per i posti auto destinati ai residenti in una via del paese.