Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ucciso dall'esercito messicano il capo del cartello di Jalisco

AA

CITTÀ DEL MESSICO, 22 FEB - Il leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico, il Cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), è stato ucciso oggi nel corso di un'operazione dell'esercito. Lo riferisce il quotidiano Milenio citando "fonti del governo di primo livello". Secondo tali fonti, Nemesio Oseguera Cervantes - meglio conosciuto come 'El Mencho' - è stato intercettato e ucciso nei pressi della località di Tapalpa, nello stesso stato di Jalisco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL MESSICO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario