Ucciso a coltellate: la ex, Nicastri mi voleva sposare

TORINO, 13 NOV - Michele Nicastri, l'uomo che ha confessato l'omicidio avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese, aveva chiesto alla ex della vittima di sposarlo. Era lo scorso febbraio, un mese dopo l'inizio della loro relazione. La donna però aveva risposto di non essere pronta, presa dalla causa con Veronese per l'affidamento dei figli. Gli elementi, secondo quanto riportano la Repubblica e il Corriere di Torino, emergono nell'ordinanza con cui la gip Beatrice Bonisoli ha convalidato il fermo eseguito dai carabinieri, parlando di "elevata pericolosità sociale" di Nicastri, che non ha esitato a risolvere "in prima persona" un problema tra la compagna e Veronese. "Ho chiesto a Michele di seguire Marco - avrebbe spiegato la donna stessa al procuratore Giovanni Bombardieri e al pm Mario Bendoni, all'indomani del fermo di Nicastri - per verificare se fosse munito di seggiolini per i bambini", perché voleva portarli al mare. Analoga richiesta aveva fatto a Nicastri il 4 settembre, quando Veronese sarebbe dovuto andare dai bimbi all'asilo e, giorni dopo, per controllare se l'ex stesse ristrutturando casa. Nicastri lo faceva, riportano i quotidiani, intanto aveva acquistato una casa per andare a vivere insieme. La donna, che aveva inizialmente omesso agli investigatori al sua relazione con Nicastri ("non mi era stato chiesto", la giustificazione fornita agli inquirenti), inoltre aveva assunto un'investigatrice, che aveva seguito Veronese fino a 35 minuti prima dell'omicidio, momento in cui Nicastri sarebbe stato già sotto casa. Assistita dall'avvocato Stefano Castrale, sostiene di non avere saputo che il fidanzato, difeso dagli avvocati Luca Calabrò e Chiara Gatto, si sarebbe appostato sotto casa di Veronese. Nei prossimi giorni verrà affidata una consulenza ai Ris di Parma per analizzare alcuni reperti: dal furgone del killer ad alcuni capi di abbigliamento, fino a un coltello.