Ucciso a coltellate a Padova, indagato amico e socio in affari

VENEZIA, 22 APR - Un uomo, Samuele Donadello, 47 anni, è indagato per omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. L'uomo era già stato iscritto nel registro degli indagati ieri dopo un lungo interrogatorio nella questura euganea, presenti il capo della squadra Mobile, Immacolata Benvenuto, e il pm che segue l'inchiesta. Secondo quanto si è appreso in ambienti giudiziari il movente è da ricondurre a questioni di affari societari. Donadello, infatti, aveva concordato con Cossi l'avvio di un "food truck".