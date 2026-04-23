Ucciso a coltellate a Padova, arrestato dalla polizia amico e socio

PADOVA, 23 APR - La Squadra Mobile della Questura di Padova ha eseguito questa mattina l'ordinanza di custodia cautelare in carcere di Samuele Donadello, 47 anni, per omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. Donadello è accusato di omicidio volontario. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Padova e disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale.