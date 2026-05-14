++ Uccisero tre giovani dando fuoco a emporio, tre condanne fino a 30 anni ++

MILANO, 14 MAG - La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, tra cui l'esecutore materiale (21 anni la pena) e i due mandanti (30 anni la pena), per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino-showroom di via Cantoni a Milano, in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.