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Uccise suoceri e li fece a pezzi, pg Cassazione, 'confermare 30 anni pena'

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FIRENZE, 15 APR - Processo in Cassazione oggi per Elona Kalesha, la 42enne di origine albanese imputata di duplice delitto e vilipendio di cadavere per l'omicidio dei genitori del suo ex fidanzato, avvenuto a Firenze. Stamani il pg ha chiesto per la donna la conferma della condanna a 30 anni inflitta in primo e secondo grado. Le vittime, Teuta e Shpetim Pasho, erano scomparse dal capoluogo toscano nel novembre 2015. Cinque anni dopo, nel dicembre 2020, i loro resti fatti a pezzi furono trovati in quattro valigie gettate in un campo tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e il carcere fiorentino di Sollicciano. I giudici d'appello, nel febbraio 2025, confermando la condanna a 30 anni inflitta dalla corte d'assise, respinsero la richiesta dell'accusa di condannare la donna all'ergastolo così come quella di assoluzione formulata dai difensori della donna, gli avvocati Antonio D'Orzi e Federico Febbo.

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