Uccise per una scarpa sporcata, ergastolo anche in appello

NAPOLI, 01 DIC - La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Francesco Pio Valda, per l' omicidio di Francesco Pio Maimone, ucciso da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite scoppiata solo per un paio di scarpe sporcato. Presenti in aula, alla lettura del dispositivo, Antonio e Tina Maimone, i genitori di Francesco Pio Maimone, che hanno accolto tra le lacrime la decisione del giudice. La Corte di Assise di appello di Napoli ha confermato anche le condanne inflitte in primo grado a Pasquale Saiz, Giuseppina Niglio e Alessandra Clemente. Per Salvatore Mancini, invece, ha escluso l'aggravante mafiosa e rideterminando la pena a 2 anni e sei mesi. In primo grado Alessandra Clemente, cugina di Valda, venne condannata a due anni e sei mesi. Giuseppina Niglio, la nonna di Valda, a quattro anni e sei mesi. Pasquale Saiz, a quattro anni come Mancini a cui oggi la Corte di Assise di Appello ha ridotto la pena a due anni e mezzo ritenendo insistente l' aggravante mafiosa.