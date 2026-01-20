Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Uccise la madre e incassava la pensione, condannato all'ergastolo

AA

TORINO, 20 GEN - È stato condannato all'ergastolo in Corte d'Assise a Novara Stefano Emilio Garini, il 62enne di Milano accusato di aver ucciso la madre Liliana Anagni, 89 anni, le cui ossa erano state ritrovate nell'ottobre del 2022 in riva al Ticino a San Martino di Trecate nel Novarese. Garini, agente immobiliare, è detenuto nel carcere di Ivrea. I reati per cui era a processo sono omicidio premeditato e aggravato dal vincolo familiare, distruzione di cadavere, truffa, auto riciclaggio, falso in atto pubblico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario