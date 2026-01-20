Uccise la madre e incassava la pensione, condannato all'ergastolo

TORINO, 20 GEN - È stato condannato all'ergastolo in Corte d'Assise a Novara Stefano Emilio Garini, il 62enne di Milano accusato di aver ucciso la madre Liliana Anagni, 89 anni, le cui ossa erano state ritrovate nell'ottobre del 2022 in riva al Ticino a San Martino di Trecate nel Novarese. Garini, agente immobiliare, è detenuto nel carcere di Ivrea. I reati per cui era a processo sono omicidio premeditato e aggravato dal vincolo familiare, distruzione di cadavere, truffa, auto riciclaggio, falso in atto pubblico.