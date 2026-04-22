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Uccise la madre a casa con 112 coltellate, ergastolo al figlio

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MESSINA, 22 APR - La Corte d'assise di Messina, presieduta da Maria Eugenia Grimaldi, ha condannato all'ergastolo Giosuè Fogliani, il 27enne che il 14 gennaio del 2025 uccise con 112 coltellate, nella loro abitazione, la madre Caterina Pappalardo. Prima della sentenza l'imputato ha fatto dichiarazioni spontanee dicendosi "profondamente addolorato e pentito per quello che ho fatto a mia madre e io, quello che ho fatto, non lo volevo fare". "Ad un certo punto - ha aggiunto - non ho capito più niente. Ma non sono un assassino, non sono un uomo violento". L'accusa si era concentrata sul sistema di controllo sanitario difendendo l'operato sia dei medici sia delle forze dell'ordine, e sottolineando ancora una volta che "il motivo prevalente dell'omicidio è stato economico".

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