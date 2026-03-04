Giornale di Brescia
'Uccise il vicino e si scattò un selfie', condannato all'ergastolo

VENEZIA, 04 MAR - È stato condannato all'ergastolo Giacomo Friso, il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael Boschetto il 27 aprile 2024 a Villa Padovana. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Padova al termine del processo di primo grado, accogliendo la richiesta del pm Benedetto Roberti. Subito dopo aver ucciso l'amico al culmine di una violenta lite, Friso avrebbe preso il suo cellulare e lo avrebbe usato per scattarsi un selfie.

Argomenti
VENEZIA

