Uccise il vicino di casa e si scattò un selfie, chiesto l'ergastolo

PADOVA, 28 GEN - La Procura della repubblica di Padova ha chiesto l'ergastolo per Giacomo Friso, il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael Boschetto il 27 aprile 2024 a Villa Padovana. La richiesta del pm Benedetto Roberti, alla quale si è associato il legale di parte civile Pietro Masutti, è arrivata al termine del processo davanti alla Corte d'Assise di Padova, in cui l'uomo è imputato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Stando alla ricostruzione degli investigatori, Friso avrebbe colpito il 31enne all'alba, a seguito di una violenta lite. L'uomo aveva problemi di tossicodipendenza e nei giorni precedenti all'omicidio era stato visto girare con un coltello in mano. Subito dopo aver colpito l'amico a morte, gli avrebbe preso il cellulare e si sarebbe scattato un selfie. Una foto trovata dal padre della vittima soltanto quando gli sono stati restituiti gli effetti personali del figlio. La sentenza è attesa per il prossimo 4 marzo.