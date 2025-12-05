Giornale di Brescia
Uccise il vicino che gli demoliva casa, assolto

AREZZO, 05 DIC - Sandro Mugnai, l'artigiano aretino di 56 anni che il 5 gennaio 2023 uccise il vicino di casa, il 59enne Gezim Dodoli, sparandogli mentre stava colpendo la sua abitazione con una ruspa, è stato assolto dalla corte d'assise di Arezzo. I giudici gli hanno riconosciuto l'aver agito per legittima difesa. Il pm Laura Taddei aveva chiesto una condanna a quattro anni riqualificando l'accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa.

AREZZO

