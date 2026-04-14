Uccise il marito nel Bresciano, petizione online per chiedere la grazia

- BRESCIA, 14 APR - Una petizione online per chiedere la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella riporta sotto i riflettori il caso di Raffaella Ragnoli, la donna condannata per l'omicidio del marito avvenuto nel 2023 nel Bresciano, in un contesto segnato - secondo la difesa e i sostenitori - da anni di violenze domestiche. Romano Fagoni venne ucciso a coltellate durante una cena e sotto gli occhi del figlio minore. Secondo quanto emerso, poco prima l'uomo avrebbe minacciato il ragazzo con un coltello. Come spiega il sito del Giornale di Brescia la raccolta firme, avviata sulla piattaforma Change.org, descrive Ragnoli come una vittima di abusi protratti nel tempo, "portata al limite" e autrice di un gesto estremo "maturato in una situazione di sofferenza e isolamento". L'iniziativa chiede un atto di clemenza, sostenendo la necessità di considerare il contesto in cui è avvenuto il delitto. L'omicidio fu in parte documentato da registrazioni effettuate dalla stessa Ragnoli, che negli ultimi tempi avrebbe raccolto prove dei comportamenti violenti del coniuge. Sul piano giudiziario, in primo grado la donna era stata condannata all'ergastolo. In appello, però, la pena è stata ridotta a 18 anni di reclusione a seguito di un accordo tra le parti. I promotori della petizione sottolineano come il caso rappresenti anche un'occasione per riflettere sulla diffusione della violenza domestica in Italia e "sulla difficoltà, per molte vittime, di trovare strumenti efficaci di protezione".