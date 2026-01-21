Giornale di Brescia
Uccise il compagno con una coltellata, chiesti 14 anni per Stella Boggio

MONZA, 21 GEN - La Procura di Monza ha chiesto una condanna a 14 anni per Stella Boggio, la 34enne di Bovisio Masciago (Monza), a processo per l'omicidio del suo compagno, Marco Magagna, ucciso il 7 gennaio del 2025 con una coltellata al cuore nella loro casa. Un amore "tossico", così è stato definito dall'accusa, fatto di costanti liti, culminato con l'aggressione per la quale Boggio si è sempre difesa dicendo di aver reagito a sua volta durante una lite. E' emerso, dalle indagini coordinate dal pm Alessio Rinaldi, che la donna abbia subito maltrattamenti durante la relazione, ma non tali da giustificare la sua reazione e il delitto. Le sono state concesse le attenuanti generiche.

Argomenti
MONZA

