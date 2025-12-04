Uccise figlio di 9 anni, sarà sottoposta a perizia psichiatrica

TRIESTE, 04 DIC - Olena Stasiuk, la donna di 55 anni che la sera del 12 novembre ha ucciso il figlio di 9 anni, Giovanni, tagliandogli la gola, sarà sottoposta a perizia psichiatrica ad ampio spettro. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo precisando che il Gip del Tribunale di Trieste Francesco Antoni ha accolto - in incidente probatorio - la richiesta della avvocata che difende la donna, Chiara Valente. E incaricherà lo psichiatra triestino Lucio Di Gennaro di eseguire la perizia. Questa dovrà stabilire - specifica Il Piccolo - se la donna era capace di intendere e volere quando ha commesso l'omicidio, nell' appartamento di piazza Marconi, a Muggia, e se possa partecipare coscientemente al processo in cui sarà imputata per il reato di omicidio volontario pluriaggravato. Nell'interrogatorio davanti al pm la donna ha ammesso di aver colpito il figlio ma avrebbe fornito spiegazioni farneticanti. Al momento, lo stato di salute psicologica di Olena è incompatibile con la custodia cautelare in un carcere ordinario e si troverebbe ancora in ospedale a Trieste in attesa del trasferimento nella sezione psichiatrica di un penitenziario. All'accertamento potranno partecipare i consulenti di parte: l'avvocata Valente si affiderà alla psichiatra forense Anna Palleschi.