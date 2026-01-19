Uccise fidanzata in Perù, arrestato latitante a Roma

ROMA, 19 GEN - Arrestato dalla polizia un ventenne peruviano, latitante da tempo, ricercato in campo internazionale per l'omicidio della sua fidanzata. A fermarlo i poliziotti dalla Squadra Mobile di Roma su segnalazione e impulso del Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia che ha trasmesso la Red Notice Interpol diffusa sulla base del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria peruviana. Su di lui pendeva un provvedimento di custodia cautelare, emesso il 20 novembre della Corte Superiore di Giustizia del La Libertad (Perù) per l'omicidio, commesso da minorenne, della sua fidanzata, il cui cadavere era stato ritrovato, in stato di decomposizione e privo di creste papillari, il 27 marzo 2022. Al termine di accertamenti e servizi di appostamento è stato individuato, insieme ad alcuni familiari, all'interno di un appartamento in zona Pietralata. Si trova ora nel carcere di Rebibbia a disposizione della Procura Generale presso la Corte di Appello per la procedura estradizionale di consegna al Perù.