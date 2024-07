Uccisa in strada, riprende la raccolta dei rifiuti nelle case

BERGAMO, 31 LUG - Riprende la raccolta dei rifiuti a Terno d'Isola, la cittadina della Bergamasca dove nella notte fra lunedì e martedì è stata uccisa in strada a coltellate Sharon Verzeni, 33enne con un curriculum da estetista e un lavoro anche da barista. Lo stop era stato deciso, su richiesta della magistratura, per aiutare gli inquirenti impegnati fra l'altro a cercare l'arma del delitto. E' stato il sindaco Gianluca Sala ad annunciare che, diversamente da quanto annunciato ieri non ci sarà uno stop fino al 3 agosto, avvertendo che la misura, decisa dopo un confronto con forze dell'ordine e autorità "non è in alcun modo indicativa di un eventuale sviluppo delle indagini sull'omicidio della nostra concittadina Sharon, su cui gli investigatori mantengono il massimo riserbo".