Uccisa e gettata in un carrello, condannato a anni

ROMA, 17 LUG - Il tribunale per i Minori di Roma ha condannato a 20 anni di carcere il giovane di origini cingalesi, all'epoca dei fatti 17enne, che il 28 giugno del 2023 ha ucciso a Roma la coetanea Michelle Causo, abbandonando in strada il cadavere in un carello della spesa. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere e vilipendio.