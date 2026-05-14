Uccisa e gettata dal cavalcavia, ex compagno condannato all'ergastolo

PADOVA, 14 MAG - E' stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza (Padova) il 29 maggio 2024 dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa che stamani aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno, per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.