Uccisa ad Anguillara, l'indagato davanti al gip per l'interrogatorio

ROMA, 21 GEN - E' in corso, davanti al gip di Civitavecchia, l'interrogatorio di convalida per Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio di Anguillara. Nei suoi confronti i pm contestano anche l'occultamento del cadavere di Federica Torzullo. Dall'autopsia è emerso la che donna è stata raggiunta da 23 coltellate, di cui 19 al volto e al collo. L'uomo avrebbe utilizzato una lama bitagliente ma al momento l'arma non è stata ancora trovata dagli inquirenti.

Argomenti
ROMA

