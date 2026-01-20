Giornale di Brescia
Uccisa ad Anguillara, donna colpita da una ventina di coltellate

ROMA, 20 GEN - Una ventina di coltellate di cui la maggior parte al collo e al volto. E' quanto emerge dai primi risultati dall'autopsia svolta sul corpo di Federica Torzullo uccisa dal marito Claudio Carlomagno. Il colpo mortale sarebbe stato al lato destro del collo. La donna avrebbe provato a difendersi durante la violenta aggressione, a confermarlo almeno quattro coltellate.

