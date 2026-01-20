Giornale di Brescia
Uccisa ad Anguillara, al marito contestato il femminicidio

ROMA, 20 GEN - La Procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, l'uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo e l'ha sotterrata in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara. I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. L'articolo 577 bis del codice penale prevede la condanna all'ergastolo per l'omicidio di una donna che viene commesso "per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione". L'uomo è indagato anche per occultamento di cadavere.

ROMA

