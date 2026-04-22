Uccisa a 18 anni con 77 forbiciate, la procura chiede l'ergastolo per l'imputato

BERGAMO, 22 APR - La pm di Bergamo Raffaella Latorraca ha chiesto la condanna all'ergastolo per Jashandeep Badhan, il ventenne di origini indiane in carcere e reo confesso dell'omicidio di Sara Centelleghe, uccisa a 18 anni la notte del 26 ottobre 2024 a forbiciate nella sua casa di Costa Volpino. Secondo la pm sussisterebbero le aggravanti che innalzano la pena al carcere a vita: la rapina del telefonino e la crudeltà. Secondo quanto ricostruito, infatti, Badhan l'avrebbe prima tramortita con pugni, poi le avrebbe sbattuto il capo sul pavimento, quindi l'ha strozzata e infine ha infierito con 77 forbiciate, come emerso dall'autopsia. Poi era scappato con il cellulare della vittima. La sentenza è in programma per il 13 maggio.