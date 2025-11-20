'Uccidi gli sbirri' e assalti, gip 'strutturati e pericolosi'

CATANIA, 20 NOV - I tre destinati dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'operazione 'Ipogeo' della Digos della Questura di Catania su devastazioni e saccheggi durante il corteo del 17 maggio contro il ddl Sicurezza, "appaiono soggetti socialmente pericolosi e strutturati nella devianza con finalità criminale, che hanno dato sfogo alla loro indole violenta e delinquenziale che li contraddistingue, nel corso di un manifestazione pacifica di protesta sociale, mettendo a rischio non solo l'incolumità delle forze di polizia creando un pericolo concreto per l'ordine pubblico e per la popolazione cittadina (compresi i manifestanti pacifici, ndr) che assisteva spaventata alle condotte violente". Lo afferma il gip di Catania nel provvedimento cautelare ricordando le aggressioni alle forze dell'ordine, con lanci di pietre. bombe carta e bottiglie incendiarie, i danneggiamenti a palazzi e le scritte sui muri come 'Uccidi gli sbirri' e 'Secondino assassino'. Gli arrestati sono Luigi Bertolani, di 33 anni, residente a Catania, e Gabriele Venturi, di 22, residente a Brindisi, indicati dalla Procura come leader di movimenti anarcoinsurrezionalisti presenti a Catania e Bari.Nei confronti del terzo destinatario del provvedimento restrittivo, che si trova all'estero, è stato emesso un mandato di arresto europeo. Gli agenti della Digos hanno visionato una notevole quantità di video, isolando quei frame che fornivano particolari importanti riuscendo a identificare i tre destinatari del provvedimento restrittivo e gli altri 13 indagati. Perquisizioni domiciliari sono state eseguita dalla polizia con la collaborazione delle Digos di Palermo, Bari, Brindisi, Messina e Siracusa Secondo le indagini della Digos della Questura di Catania, gli indagati si erano collocati in coda al corteo, in esecuzione di un piano preordinato secondo la Procura. Prima di arrivare in piazza Lanza davanti al carcere si sarebbero travisati, indossando tute scure e cappucci, per evitare di farsi identificare. Davanti la casa circondariale, ricostruisce la Procura, avrebbero dato vita a "un fitto lancio di pietre, petardi, bombe carta, ordigni esplosivi preparati con liquido infiammabile, nonché all'accensione di petardi, tutti lanciati ad altezza d'uomo e rivolti all'indirizzo degli operatori di polizia presenti e posti a tutela del predetto istituto penitenziario". La devastazione, contesta la Procura, è proseguita con violenza, usando pietre e martelli, alcune grosse vetrate e lastroni di marmo di negozi e alberghi, provocando ingenti danni, mentre i passanti scappavano impauriti.