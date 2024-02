Uccide madre e sorella della ex, in un biglietto 'non volevo'

CISTERNA DI LATINA, 20 FEB - Gli investigatori della squadra Mobile di Latina hanno trovato nell'abitazione della Q4 dove Christian Sodano si era recato dopo il duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, madre e figlia della ex fidanzata Desyrèe, un biglietto con scritto "Non volevo fare quello che ho fatto". Secondo quanto scrive Latina Oggi, il ventisettenne maresciallo della Guardia di Finanza lo avrebbe scritto una volta arrivato nell'appartamento dello zio nel quartiere residenziale del capoluogo, poco dopo aver sparato con la pistola di ordinanza. Sodano è attualmente detenuto in carcere con l'accusa di duplice omicidio volontario.