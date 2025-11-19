Uccide il figlio, funerali pubblici per il piccolo Giovanni

MUGGIA, 19 NOV - Saranno pubblici i funerali del piccolo Giovanni di 9 anni, ucciso dalla madre. Lo ha reso noto il parroco di Muggia (Trieste), don Andrea Destradi, da tempo vicino al papà del bambino, Paolo, e che lo assiste con particolare attenzione in questo momento. "La funzione dovrebbe essere pubblica - ha spiegato il sacerdote - a meno che nei prossimi giorni il papà non cambi idea". Non c'è ancora una data su quando saranno celebrati perché, secondo quanto si apprende, la Procura non avrebbe ancora firmato il relativo nulla osta. Un passaggio che dovrebbe essere prossimo visto che l'autopsia sul corpo del piccolo si è svolta nei giorni scorsi. Intanto, prosegue il silenzioso pellegrinaggio di tante persone davanti alla casa dove il piccolo è stato ucciso: compagni di scuola, di sport, amici e tanti cittadini continuano a deporre fiori, giocattoli, biglietti, lettere e lumini.