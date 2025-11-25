Uccide figlio, feretro del piccolo arrivato in Duomo Muggia

MUGGIA, 25 NOV - Alle 10 il feretro di Giovanni, il bambino di 9 anni ucciso dalla madre Olena Stasiuk a Muggia, è arrivato in Duomo. Il feretro, una bara bianca con sopra una corona di fiori, è giunto con un carro funebre fino in piazza Marconi davanti al tempio, poi è stato portato a braccia all'interno, dove c'era già una folla di persone ad attenderlo. Tra queste, anche il padre del piccolo, Paolo. Anche all'esterno, nonostante la pioggia battente, erano tanti i cittadini accorsi per seguire le esequie. In piazza Marconi si trova il piccolo Duomo ma anche l'abitazione dove è avvenuto l'omicidio, lo scorso 12 novembre. Per un'ora, prima che cominci il rito funebre, la chiesa resterà aperta per permettere alle persone di rendere omaggio alla vittima. La camera ardente è stata allestita dal parroco, don Andrea Destradi, che alle 11 celebrerà la funzione, alla quale seguirà un corteo funebre fino al cimitero cittadino.