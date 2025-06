Ubriaco in aereo aggredisce agenti a Orio al Serio, arrestato

BERGAMO, 17 GIU - Un brasiliano di 24 anni, Italo Farias Dos Santos, incensurato. regolare in Italia dal 2011 e residente a Vigasio in provincia di Verona, è stato arrestato per aver dato in escandescenze quando è stato fatto scendere da un volo Ryanair atterrato a Orio al Serio (Bergamo) da Londra Stansted. Il giovane, sotto l'effetto di alcol, ha creato problemi ai passeggeri seduti accanto a lui e il pilota ha avvertito la polizia prima dell'arrivo all'aeroporto bergamasco: l'atterraggio è avvenuto alle 2,30 della scorsa notte. Gli agenti della polizia di frontiera, sono stati aggrediti dal 24enne: un poliziotto ha riportato la frattura del naso e di un gomito, rimediando una prognosi di quattro settimane, il collega la slogatura del polso e 10 giorni di prognosi. Nella concitazione il brasiliano ha anche tentato di sfilare la pistola a uno degli agenti, minacciando entrambi anche quando era ormai ammanettato. Anche l'uso del taser non ha dato gli esiti sperati. Alla fine è dovuto intervenire un medico che lo ha sedato. Questa mattina il ventiquattrenne è comparso in tribunale per il processo per direttissima: si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'arresto è stato convalidato con l'obbligo di firma due giorni alla settimana. La prossima udienza del processo si terrà il 7 ottobre.