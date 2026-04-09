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Ubriaco alla guida, travolge tre ciclisti e ne uccide uno

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Un gravissimo incidente è costato la vita a un ciclista di 34 anni, travolto assieme al padre e allo zio da un'auto il cui conducente è risultato positivo all'alcoltest: è avvenuto stamattina in via Canonica a Treviglio, in provincia di Bergamo. L'automobilista, 48 anni, dopo un sorpasso ha urtato il guardrail alla sua destra e poi, perdendo il controllo della sua Alfa Romeo Giulia, ha falciato i tre ciclisti che viaggiavano nella sua stessa direzione. Soccorsi dal 118 che ha inviato due elicotteri, tre ambulanze e due automediche, i tre ciclisti sono stati portati tra l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e gli Spedali Civili di Brescia. L'uomo di 33 anni è deceduto nel pomeriggio in ospedale a Bergamo, dove è ricoverato anche il padre, di 66 anni, che è fuori pericolo. Gravissimo, invece, lo zio, di 69 anni, ricoverato a Brescia. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Treviglio.

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