Ubriaca alla guida va contromano sulla Pontina e urta 4 veicoli, paura a Roma

ROMA, 10 APR - Ubriaca alla guida con la sua Fiat 500 ha imboccato contromano ieri sera la via Pontina in prossimità di Castel Romano, alla periferia di Roma. Solo il tempestivo intervento dei vigili urbani ha evitato il peggio. L'auto, intorno alle 22, ha percorso in senso vietato la carreggiata in direzione Roma, percorrendola verso Pomezia, dando origine a una situazione di estremo pericolo. Nel corso della marcia ha urtato quattro veicoli: un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. È stata la tempestività degli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana con il supporto di altre unità del IX Gruppo Eur e Gpit della Polizia Locale di Roma Capitale a evitare il peggio. In pochi istanti, i vigili hanno disposto la chiusura del traffico sulla Pontina, impedendo l'ingresso di altri veicoli nella traiettoria della vettura contromano e scongiurando ulteriori impatti. Contestualmente, un'altra pattuglia è intervenuta riuscendo a intercettare e fermare la Fiat 500, ponendo fine alla situazione di emergenza. Alla guida del veicolo una donna di 27 anni, risultata positiva all'etilometro, con un valore 4 volte superiore a quello consentito. Il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca e la conducente denunciata.