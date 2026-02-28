Giornale di Brescia
Tv Israele, 'decine di morti tra i pasdaran in Iran, anche figure chiave'

TEL AVIV, 28 FEB - Secondo i primi resoconti provenienti dall'Iran, si registrano gravi perdite tra le forze di sicurezza locali, con decine di morti e feriti tra le fila delle Guardie Rivoluzionarie, tra cui alcune figure chiave. Vengono segnalate gravi interruzioni della rete dei cellulari. Lo riferisce la tv israeliana Channel 12.

