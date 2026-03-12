Giornale di Brescia
Tv Iran, a breve la Guida Suprema pronuncerà il suo primo messaggio

ROMA, 12 MAR - La nuova Guida Suprema dell'Iran pronuncerà a breve il suo primo messaggio. Lo riferisce la Tv di Stato iraniana. Il Guardian riporta che secondo le anticipazioni dei media iraniani, il primo discorso pubblico ufficiale da quando è stato nominato leader supremo di Mojtaba Khamenei conterrà punti specifici riguardanti il ;;leader martire della rivoluzione, il ruolo e i doveri del popolo, le forze armate, gli organi esecutivi e il fronte di resistenza, nonché i Paesi della regione e la gestione dei nemici. Il messaggio strategico sarà diffuso in sette capitoli.

