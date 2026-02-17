Tv di Stato iraniana, conclusi i colloqui Iran-Usa a Ginevra

ISTANBUL, 17 FEB - Si è concluso il secondo giro di negoziati indiretti sul nucleare tra Iran e Stati Uniti, iniziato in mattinata a Ginevra. Lo riferisce il corrispondente della tv di Stato iraniana, come riporta Mehr, affermando che le delegazioni hanno lasciato il luogo dove si sono tenuti i negoziati indiretti, mediati dall'Oman.