Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tutto il male del mondo nel trailer e nel cuore del film di Manetti su Regeni

AA

ROMA, 14 GEN - "Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso... che in quel momento ho detto: qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché?". Parole che si piantano in mezzo al cuore, tra lo sconforto e un dolore che non conosce sosta e non può avere sollievo. Sono quelle con cui la mamma di Giulio Regeni descrive il volto martoriato del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016. E sono il cuore del trailer e anche del titolo del film Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti, che arriverà nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio, dopo l'anteprima nazionale del 25 gennaio a Fiumicello Villa Vicentina, organizzata in occasione del decimo anniversario della scomparsa del giovane. Il film si propone come un contributo alla ricostruzione della verità dei fatti legati alla drammatica vicenda e per la prima volta sono i genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Deffendi, a raccontare in prima persona questa vicenda: un padre e una madre che, nella loro ricerca di verità, hanno sfidato il governo egiziano. Accanto a loro, il film raccoglie anche la testimonianza esclusiva di Alessandra Ballerini, l'avvocata che li ha affiancati nel lungo percorso giudiziario che nel 2023, a otto anni dalla scomparsa di Giulio, ha portato a processo quattro agenti della National Security egiziana. La sentenza è attesa entro la fine del 2026. Il regista Simone Manetti ha seguito il processo sin dal suo inizio, nel marzo 2024, filmando tutte le udienze e accompagnando in aula i genitori di Giulio e l'avvocata Alessandra Ballerini. Dopo dieci anni di un faticoso percorso di giustizia fatto di depistaggi, colpi di scena e segreti, il processo entrerà, si spera a breve, nella sua fase conclusiva. Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti e scritto con Emanuele Cava e Matteo Billi, è prodotto da Agnese Ricchi e Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni e da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, in collaborazione con Sky e con 5/6, Percettiva, Hop Film e Wider Studio, ed è distribuito da Fandango con una anteprima nazionale il 25 gennaio a Fiumicello Villa Vicentina. Seguiranno alcune proiezioni speciali: il 26 gennaio all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano, preceduta da un incontro alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il 28 gennaio a Roma al Cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti e il 29 gennaio al Cinema Modernissimo - Cineteca di Bologna. Il film esce nelle sale come evento il 2, 3 e 4 febbraio 2026. Giulio Regeni - Tutto il male del mondo è stato selezionato tra i progetti del Bio to B - Industry Days 2025 e ha vinto il Mia Market Bio to B - Doc Award 2025 e il Visioni Incontra Bio to B - Doc Award 2025.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario