Tutto il male del mondo nel trailer e nel cuore del film di Manetti su Regeni

ROMA, 14 GEN - "Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso... che in quel momento ho detto: qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché?". Parole che si piantano in mezzo al cuore, tra lo sconforto e un dolore che non conosce sosta e non può avere sollievo. Sono quelle con cui la mamma di Giulio Regeni descrive il volto martoriato del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016. E sono il cuore del trailer e anche del titolo del film Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti, che arriverà nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio, dopo l'anteprima nazionale del 25 gennaio a Fiumicello Villa Vicentina, organizzata in occasione del decimo anniversario della scomparsa del giovane. Il film si propone come un contributo alla ricostruzione della verità dei fatti legati alla drammatica vicenda e per la prima volta sono i genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Deffendi, a raccontare in prima persona questa vicenda: un padre e una madre che, nella loro ricerca di verità, hanno sfidato il governo egiziano. Accanto a loro, il film raccoglie anche la testimonianza esclusiva di Alessandra Ballerini, l'avvocata che li ha affiancati nel lungo percorso giudiziario che nel 2023, a otto anni dalla scomparsa di Giulio, ha portato a processo quattro agenti della National Security egiziana. La sentenza è attesa entro la fine del 2026. Il regista Simone Manetti ha seguito il processo sin dal suo inizio, nel marzo 2024, filmando tutte le udienze e accompagnando in aula i genitori di Giulio e l'avvocata Alessandra Ballerini. Dopo dieci anni di un faticoso percorso di giustizia fatto di depistaggi, colpi di scena e segreti, il processo entrerà, si spera a breve, nella sua fase conclusiva. Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti e scritto con Emanuele Cava e Matteo Billi, è prodotto da Agnese Ricchi e Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni e da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, in collaborazione con Sky e con 5/6, Percettiva, Hop Film e Wider Studio, ed è distribuito da Fandango con una anteprima nazionale il 25 gennaio a Fiumicello Villa Vicentina. Seguiranno alcune proiezioni speciali: il 26 gennaio all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano, preceduta da un incontro alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il 28 gennaio a Roma al Cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti e il 29 gennaio al Cinema Modernissimo - Cineteca di Bologna. Il film esce nelle sale come evento il 2, 3 e 4 febbraio 2026. Giulio Regeni - Tutto il male del mondo è stato selezionato tra i progetti del Bio to B - Industry Days 2025 e ha vinto il Mia Market Bio to B - Doc Award 2025 e il Visioni Incontra Bio to B - Doc Award 2025.