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Tutti morti i 6 militari su aereo cisterna Usa schiantatosi in Iraq

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WASHINGTON, 13 MAR - "È stata confermata la morte di tutti e sei i membri dell'equipaggio a bordo di un aereo cisterna C-135, precipitato nell'Iraq occidentale". Lo scrive sui social media il Comando centrale Usa precisando che "le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine. Tuttavia, la perdita del velivolo non è stata causata da fuoco nemico o fuoco amico".

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