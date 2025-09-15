Tusk, 'intercettato drone su edifici governo, 2 arresti'
epa12368949 Polish Prime Minister Donald Tusk attends a meeting with air force personnel during a visit to the 32nd Tactical Air Base in Lask, Poland, 11 September 2025. Tusk thanked the pilots a day after the military shot down Russian drones that violated Polish airspace. EPA/MARIAN ZUBRZYCKI POLAND OUT
AA
BRUXELLES, 15 SET - "Poco fa, i servizi di sicurezza dello Stato hanno neutralizzato un drone che sorvolava gli edifici governativi (Parkowa) e il Belvedere (una delle residenze ufficiali del presidente). Sono stati arrestati due cittadini bielorussi. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'incidente". Lo rende noto su X il premier polacco Donald Tusk.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti