Tusk, 'intercettato drone su edifici governo, 2 arresti'

BRUXELLES, 15 SET - "Poco fa, i servizi di sicurezza dello Stato hanno neutralizzato un drone che sorvolava gli edifici governativi (Parkowa) e il Belvedere (una delle residenze ufficiali del presidente). Sono stati arrestati due cittadini bielorussi. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'incidente". Lo rende noto su X il premier polacco Donald Tusk.