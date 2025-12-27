Giornale di Brescia
Tusk, 'europei uniti su Kiev, garanzie di sicurezza cruciali'

BRUXELLES, 27 DIC - I leader europei riuniti in videochiamata con Volodymyr Zekensky "hanno concordato sul fatto che le garanzie di sicurezza per l'Ucraina siano cruciali" e devono essere "specifiche e affidabili". Lo riferisce su X il premier polacco Donald Tusk, indicando che domani, dopo l'incontro tra Zelensky e Donald Trump a Mar-a-Lago, gli europei riprenderanno "la conversazione".

