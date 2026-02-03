Tusk, 'conferenza per ricostruzione Ucraina a giugno a Danzica'

BRUXELLES, 03 FEB - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato che si recherà "questa settimana" a Kiev insieme al ministro delle Finanze polacco Andrzej Domanski per discutere l'organizzazione di una conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, prevista per giugno a Danzica. "Questa settimana - ha detto - andrò a Kiev. Non è un caso che sarò accompagnato dal ministro Domanski che insieme al suo team sta preparando una conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina. Si terrà in Polonia, a Danzica, a giugno" ha dichiarato Tusk alla stampa.