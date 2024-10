Turrini Vita nominato Garante detenuti su proposta di Nordio

ROMA, 02 OTT - "Ho proposto al presidente del Consiglio la nomina del consigliere Riccardo Turrini Vita come Garante nazionale dei detenuti, in sostituzione del compianto Maurizio D'Ettore. La proposta è stata accolta e deliberata oggi in Consiglio dei ministri. Questa alta carica è ora ricoperta da una persona di elevata cultura, grande esperienza e particolare sensibilità per il mondo carcerario. Al nuovo Garante formulo, unitamente alle congratulazioni, gli auguri di buon lavoro anche a nome dell'intero ministero della Giustizia". Lo dichiara il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.