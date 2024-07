Turisti tornano a Cogne, "finalmente possiamo salire in paese"

AYMAVILLES, 27 LUG - "Finalmente arriviamo su, è da 15 anni che veniamo a Cogne ogni anno. Abbiamo amici, ci troviamo benissimo, è un bel posto, c'è gente ospitale. Siamo affezionati a questo posto e - sorride - finché siamo vivi continueremo a venirci". Così Silvio Monaco, di Conegliano (Treviso), mentre sul proprio camper, con la moglie, attende a Ozein di Aymavilles la riapertura della strada regionale per Cogne, quattro settimane dopo l'alluvione del 29 giugno scorso. "La prima volta che sono venuto avevo 18 anni, oggi ne ho 81", ricorda. "Staremo fino ai primi settembre, come ogni anno". "E' stata dura perché - spiega - avremmo dovuto essere a Cogne già dal 28 giugno, quando poi è successo il disastro. E' stato un caso, il motore del camper faceva dei suoni che non mi piacevano, l'ho portato in officina e mi hanno fermato là. Siamo partiti la settimana dopo. Siamo venuti qui in Valle d'Aosta, abbiamo girato un po' di valli in attesa che riaprissero la strada. Oggi finalmente la aprono e noi ben volentieri andiamo su". Con il problema al camper la coppia ha quindi evitato di restare bloccata a causa dell'alluvione. "Non quelle condizioni lì, ma se fosse un'altra cosa a bloccarmi là, ci starei volentieri. Con quel disastro, pensando a quello che ha subito la gente, non è stato molto bello", aggiunge Monaco.