Turisti tornano a Cogne, "da Parigi per sostenere la ripartenza"

AYMAVILLES, 27 LUG - L'alluvione del 29 giugno scorso a Cogne "è stata un evento triste per la vallata. Noi abbiamo l'abitudine di trascorrere le vacanze qui ogni anno. Ci siamo detti: dobbiamo venire a dare forza dal punto di vista economico, e poi incoraggiare le persone che sono magnifiche, in questo periodo che non è facile". Julien, parigino, insieme alla sua compagna, è arrivato in auto per essere tra i primi a tornare nel paese ai piedi del Gran Paradiso. Alle 6.40 è già in coda, ad aspettare che venga rimosso il cartello che da quattro settimane sbarra la strada all'altezza di frazione Ozein, ad Aymavilles. "Perché siamo arrivati così presto? Oggi è il primo giorno di apertura, adoriamo Cogne. E' un luogo straordinario. Apprezziamo la sua autenticità, la sua tranquillità, la sua calma. E' magnifico: adoriamo la qualità della vita, la simpatia delle persone, la loro accoglienza", ha detto ancora.