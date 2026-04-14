Turiste investite e uccise a Roma, una condanna a 11 anni e mezzo

ROMA, 14 APR - Il Tribunale di Roma ha condannato a 11 anni e mezzo di carcere Francesco Moretti, accusato di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga, per avere travolto e ucciso con la propria auto le giovani studentesse belghe Wibe Bijls e Jessy Dewildeman investite sulla diramazione per l'Aquila del Gra l'8 ottobre del 2022 mentre stavano prestando soccorso ad un automobilista coinvolto in un precedente incidente. L'imputato viaggiava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e aveva la patente sospesa.